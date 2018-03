Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.020 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (7) em Palmeira dos Índios (AL). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 02, 36, 46, 48, 57 e 60. O próximo concurso (2.021) será no sábado (10), com prêmio estimado em R$ 45 milhões.