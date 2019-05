Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.155 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (29) em São Paulo. O prêmio acumulou e pode pagar R$ 55 milhões no próximo sorteio, marcado para o próximo sábado (1), segundo a Caixa Econômica Federal. Veja as dezenas sorteadas: 02 – 06 – 27 – 37 – 44 – 47.

