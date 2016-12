No Arizona, garÃ§onete grÃ¡vida ganha gorjeta de 3 mil reais

O presente de Natal chegou mais cedo para Sarah Clark, de 29 anos. A garçonete do Pita Jungle, no Arizona (EUA), recebeu, nesta semana, de um Papai Noel disfarçado de cliente uma gorjeta de US$ 900 (cerca de 3 mil reais).

A conta, sem a gorjeta, era de US$ 61,30 (aproximadamente R$ 300). Quando viu o presente, Sarah, que está grávida, ficou em choque, contou para a emissora KTVK.

“Este é o dinheiro de Deus. Ele nos deu isso para que pudéssemos dar a você”, escreveu o generoso cliente na nota.

Sarah dará à luz no início de janeiro.

“Você volta e meia ouve que isso aconteceu em algum lugar, mas nunca espera que aconteça com você”, disse a garçonete.

