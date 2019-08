No primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, o Inter venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em Belo Horizonte

Na abertura das disputas por uma das vagas na final da Copa do Brasil, o Inter saiu em vantagem ao vencer, na noite desta quarta-feira (7), o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O gol da partida foi marcado por Edenílson, após cobrança de falta de Paolo Guerrero, aos 30 minutos do segundo tempo.

A partida começou disputada e a torcida do Cruzeiro fazia muito barulho e tentava empurrar o time. Porém, o ponteiro marcava 10 minutos e nenhuma finalização havia se concretizado.

Mas a Raposa tentava pressionar, e teve maior posse de bola — chegou a ficar com 73%, aos 15 minutos. Já o Inter se defendia com todos os atletas atrás da linha da bola.

A primeira etapa se resumiu em muitos lançamentos e as duas equipes esperando o erro do adversário. Aos 32 minutos, Nico López ousou. Ele pegou a bola no meio do campo e, percebendo a posição do goleiro Fábio, arriscou, mas chutou para fora. Aos 35, mais um escanteio para o Cruzeiro, o segundo do jogo e do time. Mas as tentativas não levavam perigo algum. A Raposa, aos 37 minutos, tentou com Sassá. Ele chutou, mas acabou saindo sem direção.

O Cruzeiro acabava tomando as rédeas da partida, mas, pela falta de espaço na intermediária, alçava muitas bolas para a grande área: sempre sem sucesso. Aos 40, mais uma vez Sassá tentou. A bola acabou indo por cima do gol de Marcelo Lomba. O Colorado também tentou: aos 42 minutos, Guerrero tocou para Uendel e cruzou. A bola, antes de chegar a Edenílson, foi cortada por Dodô.

No segundo tempo, nenhuma das equipes se modificou. Não demorou muito para o Cruzeiro começar a atacar. O chute de Thiago Neves foi para fora. Em outra tentativa, de Sassá, Cuesta deu um carrinho e travou o chute. A primeira troca do Inter veio aos 14 minutos. Saiu Nico López e Wellington Silva entrou (o uruguaio não marca desde o dia 3 de abril).

O Colorado, no segundo tempo, subiu mais a marcação e acabava pressionando a saída de bola do Cruzeiro. As finalizações continuavam não acontecendo. Mas, aos 25 minutos, Fábio evitou o gol colorado. Wellington Silva chutou forte e o goleiro adversário fez um milagre.

Depois, Guerrero tentou e mais uma vez ele, Fábio, fez grande defesa. A sequência de chances foram as melhores da partida. E, depois disso, o gol veio aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Guerrero, Fábio fez uma grande defesa, mas, no rebote, Edenílson mandou para o fundo das redes.

Edenílson, após fazer o gol, sentiu dores na coxa direita e saiu para a entrada de Nonato. Odair também tirou Sóbis para a entrada de Sarrafiore. O Cruzeiro, precisando do gol, tentou aos 44 minutos com Pedro Rocha. Ele entortou Wellington Silva e chutou, mas a bola saiu.

Com o resultado, o Inter saiu de campo com uma importante vantagem pela busca do bicampeonato da Copa do Brasil. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 4 de setembro. Com esse resultado, o Colorado joga pelo empate.

A outra semifinal será jogada por Grêmio e Athletico Paranaense.

Ficha técnica

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Dedé e Dodô; Henrique, Ariel Cabral (Maurício); Thiago Neves, Robinho (Marquinhos Gabriel), Pedro Rocha; Sassá (Fred). Técnico: Mano Menezes.

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson (Nonato), Patrick, Rafael Sobis (Sarrafiore) e Nico López (Wellington Silva); Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Marcelo Van Gasse (SP) e Danilo Simon Manis (SP).

VAR (árbitro de vídeo): Braulio da Silva Machado (SC).

