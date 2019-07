“Nós estamos preparados para enfrentar o Palmeiras”, afirma Odair

Na manhã mais fria de Porto Alegre (5), o técnico Odair Helmann concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante após jogo-treino vencido por 2 a 0 pela equipe colorada contra o time sub-20. Ao avaliar o primeiro confronto oficial do clube com o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, no próximo dia 10 de julho, Odair afirmou que será uma partida difícil, mas garantiu que o time está preparado e os últimos ajustes foram feitos durante esta pausa antes do segundo semestre do ano. “O jogo contra o Palmeiras realmente será difícil. Estão há muitas partidas sem perder no Brasileirão e são fortes também em mata-mata. Eles tem muitos jogadores à disposição e um técnico muito experiente. Vai ser difícil.”, concluiu.

Uma das maiores dúvidas em relação à equipe que deve ser titular nos primeiros jogos fica por conta de Patrick e D’alessandro, mas o técnico garantiu que nada está definido ainda. “Não está definido que o Patrick será titular. São alternativas, temos uma ideia, mas precisamos terminar essa fase de treinamentos para tomar a decisão.” Já em relação ao novo reforço colorado, Odair elogiou a qualidade técnica do lateral-esquerdo, Natanael. “É um jogador de força, boa imposição física, bom cruzamento, evoluiu no aspecto de marcação. Vem para somar e a gente espera que possa nos ajudar muito. A situação de reforços é algo que trabalhamos internamente. Nosso momento financeiro não é privilegiado. Mas temos um grupo bom, com vários jogadores e estamos satisfeitos.”

Odair comentou ainda sobre a atual situação do centroavante Tréllez que deve permanecer na equipe colorada neste ano. O atleta foi alvo de críticas por grande parte dos torcedores, mas para o técnico, ele ganhou confiança e está bem para ajudar o elenco. “Tréllez veio sem ritmo de jogo e isso dificultou pra ele. Quando chegou, estava com dores no joelho, não estava bem fisicamente, pois não havia feito pré-temporada. Mas trabalhou, ganhou confiança e está bem. Que possa seguir assim.”

