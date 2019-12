A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a 69ª fase da Operação Lava-Jato, que investiga pagamentos suspeitos do grupo Oi/Telemar para uma empresa de Fábio Luis Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Lula.

Os agentes cumpriram 47 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Distrito Federal. A ação foi autorizada pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).

Batizada de Mapa da Mina, a operação é um desdobramento da 24ª etapa da Lava-Jato, na qual o ex-presidente Lula foi conduzido a prestar depoimento. São investigados os crimes de corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, que, segundo as apurações, era feita por meio de contratos de operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura atuantes no Brasil e no exterior.

Segundo o MPF (Ministério Público Federal), são apurados repasses financeiros suspeitos do grupo Oi/Telemar em favor de empresas do grupo Gamecorp/Gol, controladas por Fábio Luis Lula da Silva, Fernando Bittar, Kalil Bittar e Jonas Suassuna.