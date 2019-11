Notas Brasil Nova regra do Ibama torna mais difícil multar madeireiro ilegal

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

A aplicação de multas a serrarias que compram madeira de origem ilegal, com registro fraudado, só será possível se o fiscal puder comprovar que há “indícios da participação ou ciência quanto a ilicitude” por parte do infrator. A decisão é do presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim.

