Uma nova sala de monitoramento foi inaugurada na manhã desta terça-feira (25) no complexo da Cadeia Pública de Porto Alegre com a presença do secretário da Administração Penitenciária, Cesar Faccioli. O equipamento é melhor e mais moderno do que aquele que era utilizado na vigilância dos apenados. O novo dispositivo oferece um melhor controle da população carcerária.

