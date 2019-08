A Prefeitura de Cachoeirinha informa que até esta quarta-feira (21) o município terá academias novas ao ar livre. Os equipamentos serão instalados em quatro praças da cidade: João Pessoa, Moradas do Bosque, Palmeirinha e Praça de Bíblia. A verba para a construção das academias vem de duas emendas do deputado Henrique Fontana, no valor total de aproximadamente R$ 155 mil.

Deixe seu comentário: