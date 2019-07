Novidade! Major Lazer e Iza devem fechar parceria

Vem aí uma novidade para os fãs de Major Lazer! O grupo que já fez parcerias com alguns artistas brasileiros querem continuar com essa troca e a cantora da vez é ninguém menos que Iza! A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (24) pelos músicos.

Entre os brasileiros que fecharam parceria com o grupo de música eletrônica, estão os Pabllo Vittar, Tropkillaz, Kevinho e Anitta. Fora do Brasil, Major Lazer gravou com Justin Bieber, Ariana Grande, Nicki Minaj e Beyoncé. A música mais recente lançada pelo grupo é “Make It Hot”, em parceria com Anitta.

Além de pretenderem um hit com Iza, eles também sonham com o pagodão do Attoxxa, banda que mistura referências do pagode baiano e da música eletrônica. Por aqui, estamos ansiosos!

