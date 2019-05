Os Estados Unidos veem indícios de que o governo de Bashar al-Assad, na Síria, realizou um novo ataque com cloro na região de Idlib, no noroeste do país, no domingo, informou o Departamento de Estado dos EUA na terça (21), de acordo com as agências France Presse e Reuters. Os americanos ameaçaram uma “resposta rápida”.

