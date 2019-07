A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, conheceu na quarta-feira (10) as novas dependências do Hospital de Caridade de Santiago, onde está previsto o funcionamento do centro clínico e oncológico. O objetivo da direção da casa é inaugurar em breve a nova ala do hospital. “Essa é uma grande conquista da região, que vai atender mais perto de casa o paciente oncológico”, disse Arita.

Deixe seu comentário: