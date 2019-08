Violentos combates entre forças governamentais da Síria e rebeldes na província de Idlib, na fronteira com a Turquia, deixaram ao menos 60 mortos na terça-feira (27), informou a ONG OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos). Segundo a organização, foram 29 mortos do lado das forças governamentais. Do lado dos rebeldes e jihadistas, morreram 31 pessoas.