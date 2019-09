Novo iPhone: veja tudo o que se sabe sobre o novo celular da Apple

A Apple anunciou no último dia 29 de agosto que fará um evento na sede da companhia em 10 de setembro, no qual se espera que a empresa revele a nova versão do iPhone – o convite enviado à imprensa americana tem teor misterioso, apenas com a frase “by innovation only” (pela inovação apenas, em tradução literal). Tradicionalmente, novos modelos do smartphone são revelados na primeira quinzena de setembro.

De acordo com o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo, que já desvendou várias informações de lançamentos da Apple a partir de atualizações presentes no sistema iOS, uma série de três modelos novos deve substituir o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR, revelados em 2018. Segundo ele, uma das principais novidades dos modelos deste ano de iPhone, até o momento, será a câmera traseira tripla – isto é, um sistema de câmera com três lentes diferentes.

Confira tudo que já sabemos sobre o novo iPhone – que tem sido chamado por aí de iPhone 11, mas dificilmente receberá este nome

1) Quando será o lançamento do iPhone em 2019

A apresentação da nova família de aparelhos será feita em 10 de setembro na sede da Apple, em Cupertino, na Califórnia (EUA). O evento está previsto para começar às 14h, no horário de Brasília – e terá cobertura pela equipe do Link direto de São Paulo.

O convite enviado à imprensa americana no último dia 29 trazia a logo da Apple em cinco cores, as mesmas utilizadas na linha de computadores iMac. Além disso, o texto tinha uma frase misteriosa: ‘By innovation only’, ou ‘apenas pela inovação’ em tradução literal.

2) Quando começam as vendas do novo iPhone

O iPhone deve chegar às lojas dos Estados Unidos até o final deste mês – normalmente, as lojas começam a comercializar o smartphone duas semanas após o evento da Apple. Aqui no Brasil, o lançamento costuma ocorrer na primeira quinzena de novembro. Até o momento, não há anúncio oficial das vendas do novo aparelho.

3) Qual será o preço do novo iPhone

Até o momento, não há informação oficial de quanto deve custar cada modelo da família, mas previsões e relatórios de analistas da indústria apontam que os preços devem ficar entre US$ 750 e US$ 1100, para as versões com menor armazenamento – em 2018, na casa de 64 GB. Já os modelos de iPhone com mais espaço costumam ser mais caros.

4) Como vai ser a câmera do novo iPhone

O desenvolvedor Guilherme Rambo afirmou no site 9to5mac que a principal novidade dos sucessores do iPhone XS e iPhone XS Max será um trio de câmeras traseiras, sendo que uma delas terá lente grande angular de 12 megapixels da Sony. A ferramenta tem menor distância focal, ou seja, permite fotografar um quadro mais amplo sem que o usuário precise se afastar.

A grande angular suporta o recurso Smart Frame — ou moldura inteligente —, que permite ajustar enquadramento e corte após o registro da foto ou vídeo. De acordo com as informações de Rambo, a nova câmera é usada para capturar com alta qualidade todas as informações ao redor da área enquadrada, possibilitando que o usuário ajuste o enquadramento ou faça correções automáticas de perspectiva na imagem.

De acordo com o analista da TF International Securities Ming-Chi Kuo, uma das fontes mais confiáveis do mundo para previsões dos smartphones da Apple, as novas lentes devem ter “tecnologias de revestimento de lentes pretas”, que farão com que as lentes pareçam “imperceptíveis”.

Já a câmera frontal deve ser capaz de gravar em câmera lenta, a 120 frames por segundo. Além disso, a ferramenta terá 12 + 5 megapixels, contra as atuais lentes de 7 + 4 megapixels.

5) Como será o processador do novo iPhone

Ainda segundo Guilherme Rambo, os novos modelos do iPhone terão um chip de processamento A13, sucessor do A12 Bionic. De acordo com Ming-Chi Kuo, o iPhone de 2019 deve ser 12% mais rápido que seus antecessores em tarefas executadas individualmente. O desempenho multinúcleo, porém, seria praticamente o mesmo da série atual. O novo modelo teria sido submetido a testes na plataforma Geekbench e a previsão de Kuo foi publicada pelo site Cnet. Kuo afirma que o sucessor do XR terá ganhará 1 GB de memória RAM, chegando a 4GB.

