Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Previsão do tempo com imagem de satélite em tempo real é destaque no novo portal da Sala de Situação. Foto: Divulgação/Sema Previsão do tempo com imagem de satélite em tempo real é destaque no novo portal da Sala de Situação. (Foto: Divulgação/Sema) Foto: Divulgação/Sema

O novo portal da Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) já está no ar. Um dos destaques é o layout da página inicial, que disponibiliza a previsão do tempo acompanhada por imagem de satélite em tempo real. Ainda na capa do site, é possível encontrar links de redes sociais – Twitter, Instagram e Facebook – e as notícias do dia, com acesso mais facilitado.

Segundo a coordenadora de equipe da Sala de Situação, a meteorologista Cátia Valente, “o novo portal é uma ferramenta que busca a abrangência do grande público, é interativo, mais dinâmico e atrativo”, explica. A agricultura também passa a receber atenção especial com a divulgação de informações específicas sobre agrometeorologia, como o mapa de geadas.

Outra novidade é a possibilidade de downloads de materiais sobre estações do ano, chuvas, temperaturas, níveis dos rios, entre outras. Vídeos com um balanço meteorológico da semana serão publicados no portal toda sexta-feira.

Vinculada ao Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento da Sema, a Sala de Situação é referência na prevenção, monitoramento e mapeamento de eventos hidrológicos. O acompanhamento ocorre 24 horas por dia. Além de gerar dados para o público em geral, pesquisadores, imprensa e agricultores, o setor encaminha boletins específicos para a Defesa Civil.

