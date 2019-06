Novo trajeto para a linha 2 do metrô de Porto Alegre é discutido em Brasília

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) esteve em Brasília para falar sobre o projeto de construção da linha 2 do metrô de Porto Alegre. Na ocasião, Lasier se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Também fez parte do encontro o diretor-presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), David Borille, que fez uma exposição da proposta de expansão.

O novo trajeto terá, do Centro Administrativo da Capital até o município de Cachoeirinha, uma extensão de 17 quilômetros. O valor da obra é de aproximadamente US$ 2,9 bilhões e mais da metade do percurso será subterrâneo. A audiência foi uma iniciativa do senador Lasier Martins.

O ministro afirmou que quer ajudar e se comprometeu a entrar em contato com o secretário Especial de Desestatização do Ministério da Economia, José Salim Mattar Júnior, para que o metrô de Porto Alegre seja retirado do projeto de privatizações e incluído no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), da Casa Civil. Canuto também solicitou ao presidente da Trensurb uma estimativa de demanda para a nova linha.

Uma outra reunião deverá ocorrer nos próximos dias para tratar do assunto, além de uma possível visita do senador e do presidente da Trensurb ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e ao governador do estado, Eduardo Leite, para apresentar o resultado da audiência com o ministro.

