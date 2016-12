Número de acidentes de trânsito cai 36% nos 11 primeiros meses deste ano em Porto Alegre

O número de acidentes de trânsito em Porto Alegre caiu 36% nos 11 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (05) pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). A quantidade de ocorrências caiu de 19.615 para 12.383.

O número de feridos diminuiu 16% (de 6.475 para 5.386) e o de mortes caiu 7% (de 90 para 83). Houve diminuição de 11% na quantidade de atropelamentos (de 1.096 para 975); 21% nos acidentes com motos (de 3.551 para 2.779) e de 26% nas ocorrências envolvendo bicicletas (202 a 149). O número de vítimas fatais por atropelamentos manteve-se em 38. Do total de vítimas de atropelamentos, 20 eram idosos.

O diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Cappellari, afirmou que os esforços pela preservação da vida no trânsito terão continuidade durante o mês de dezembro. “Assumimos essa missão desde o início da nossa gestão, de trabalhar permanentemente por uma mudança de cultura no trânsito, com mais segurança para todos, motoristas e pedestres. As metas de redução da acidentalidade estão sendo atingidas pelo envolvimento, também, de toda a população. Intensificaremos nossas ações de educação e fiscalização durante o mês de dezembro, direcionadas a coibir o álcool ao volante e também sobre a questão dos atropelamentos, pelo corre-corre das festas de final de ano, com foco principalmente nos idosos, segmento mais exposto à acidentalidade.”

Comentários