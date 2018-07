Número de agentes de segurança mortos no Rio chega a 74

Desde o início do ano, 74 agentes de segurança já morreram no Estado do Rio de Janeiro. Foram assassinados 60 policiais militares, cinco policiais civis, três agentes penitenciários, três militares do Exército, um guarda municipal, um policial federal e um sargento da Marinha, cujo foi encontrado nesta quarta-feira (18) dentro do próprio carro, em Duque de Caxias.

