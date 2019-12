Notas Mundo Número de chegadas por mar de migrantes à Italia cai 50%

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Segundo o Ministério do Interior da Itália, o número de migrantes que desembarcaram na costa italiana em 2019 foi reduzido pela metade em comparação com o ano anterior. As chegadas no ano encerrado totalizaram 11.439, ou seja, 50,72% a menos que em 2018, quando esse número era de 23.210, de acordo com dados do ministério divulgados na quarta-feira.

