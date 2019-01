As notícias do mais recente boletim da Defesa Civil do Estado servem de alento para as pessoas que precisaram deixar suas residências em função das chuvas, ventos e enchentes dos últimos dias no Rio Grande do Sul. Agora são 402 desabrigados e 511 desalojados. Quaraí é o município com o maior número de desalojados, com 345 pessoas nessa situação.

