Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Ao menos seis pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em uma operação em conjunto da polícia e exército em uma refinaria na cidade de El Alto, na Bolívia, na terça (19), de acordo com a Defensoria do país.Manifestantes haviam bloqueado a saída da refinaria de Senkata. Os piquetes foram organizador por apoiadores do ex-presidente Evo Morales.

