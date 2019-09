“O agro é amarelo” marca posicionamento do BB na Expointer 2019

O Banco do Brasil chegou à 42ª Expointer com estande renovado, estrategicamente localizado na área de máquinas do Parque Assis Brasil. No local, além da assinatura de contratos com a presença de autoridades e do Conselho Diretor do BB, foram emitidos cartões de crédito da edição especial “O agro é amarelo” aos clientes.

Na Praça Central, onde manteve a tradicional agência de atendimento ao público visitante da Feira, a Ourocard Visa realizou ações promocionais com impressão de fotos e distribuição de brindes a todas as pessoas que realizaram postagens em redes sociais utilizando a hashtag “o agro é amarelo” (#OAgroeAmarelo).

Visando impulsionar a realização de negócios, mais de 100 funcionários do BB trabalharam junto às revendas, realizando atendimento especializado aos produtores rurais interessados em investir em implementos e máquinas agrícolas. O valor das propostas de negócios formalizadas chegou a R$ 550 milhões.

Além das operações de financiamento agrícola, mais de 200 cotas de consórcios de caminhão e trator foram comercializadas durante a Expointer, somando mais de R$ 20 milhões. A venda de cotas de consórcio para aquisição de rebanho bovino superou R$ 1,5 milhão.

Segundo o Gerente de Mercado Agronegócios do BB no RS, Anderson Nascimento, o número sinaliza uma maior propensão para a efetividade dos negócios. “Observamos que os clientes que encaminharam propostas têm crédito aprovado e real intenção de compra, o que tende a fazer com que a Expointer tenha alto índice de conversão de negócios”, analisa.

Para o Superintendente Estadual Edson Bündchen, a forte presença institucional do Banco na Expointer, com a atuação da Vice-presidência e Diretoria de Agro em Esteio, além da visita do Presidente do BB, Rubem Novaes, foi um marco histórico que contribuirá para a realização de negócios ao longo do semestre. “A Expointer extrapola seus nove dias de realização. As ações de relacionamento semeadas no Parque Assis Brasil geram frutos que são colhidos ao longo do semestre e se traduzem em fortalecimento da carteira de crédito agro do Estado”, destaca.

BB Opções Agro para arroz

Durante a Expointer, foi lançado o BB Opções Agro específico para a cultura o arroz, que oferece proteção contra as oscilações de preço de mercado. O produto atende a produtores rurais, cooperativas agropecuárias, agroindústrias, frigoríficos e demais participantes da cadeia do agronegócio, podendo ser contratado também para Boi Gordo, Milho e Soja.

BB Seguro Agrícola

A BB Seguros realizou a entrega de um cheque simbólico, no valor de R$ 116 milhões, ao Presidente da Farsul, Gedeão Pereira, representando o total de indenizações pagas a mais de mil produtores rurais gaúchos na safra 2018/2019, equivalentes a 20% de todas as indenizações pagas pela BB Seguros. Nas últimas três safras, o valor de indenizações pagas no Rio Grande do Sul foi R$ 246 milhões.

A BB Seguros desenvolve, no Rio Grande do Sul, projeto-piloto de garantia ampliada para o orizicultor, amparando e incluindo outros custos não compreendidos pelo custeio tradicional. Na última safra de verão, as fortes chuvas provocaram prejuízos aos produtores de arroz e foram pagos R$ 38,5 milhões em indenizações.