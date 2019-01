O apresentador Datena afirma que vai processar a jornalista que o acusa e assédio sexual

O apresentador José Luiz Datena vai processar a repórter Bruna Drews por calúnia. Em denúncia formal ao Ministério Público, a jornalista acusou o titular do Brasil Urgente, com quem trabalhou nos últimos quatro anos, de tê-la assediado sexualmente, conforme publicou ontem (18), em primeira mão, o Notícias da TV.

Advogado do apresentador, Eduardo Leite diz que já tomou as providências. “Ela [Bruna] tem problemas psicológicos, está em tratamento, mas vai responder por qualquer calúnia e difamação”, diz. “Isso são narrativas falsas. É um delírio dessa jornalista, que coincidentemente só veio à tona após o fim do programa [Agora É com Datena]”, protesta.

Em representação protocolada no Ministério Público de São Paulo, Bruna afirma que o apresentador da Band teria lhe dito que ela não precisava emagrecer porque já “era muito gostosa”, que diversas vezes teria se masturbado pensando nela e que achava “um desperdício” a profissional “namorar uma mulher”.

A “cantada” teria acontecido em 7 de junho do ano passado, durante comemoração do fim das gravações do quadro A Fuga, do extinto Agora É com Datena, em um bar na região central de São Paulo. Bruna diz que só decidiu processar Datena agora porque enfrentou uma grave crise de depressão e pânico. Ela desistiu de ser jornalista.

Em licença médica desde julho, Bruna também está movendo ação trabalhista contra a Band, à qual acusa de ter sido conivente com Datena. Esse processo corre em segredo de Justiça. Na semana que vem, o Ministério Público Estadual deve analisar a denúncia de Bruna e decidir se instaura uma investigação policial ou se pede diretamente a abertura de um processo criminal.

José Luiz Datena nega veementemente as acusações e cita testemunhas que afirmam não terem visto qualquer conversa de teor sexual entre ele e Bruna. Ele nega ter falado palavras chulas ou flertado com a jornalista.

“Na comemoração, repeti a ela que ela era muito bonita e que não precisava emagrecer, porque ela já era competente. Tirando isso, todo o resto é mentira, calúnia e delírio”, disse Datena ao Notícias da TV.

Datena sustenta que nunca tocou em Bruna. “Jamais faria isso. Sou um homem casado, tenho cinco filhos e seis netos”, diz. “Poucas vezes tive conversas privadas com essa moça. Nunca avancei qualquer sinal, inclusive, depois do Boteco do Tunico [onde houve a comemoração], ela veio me agradecer.”

Advogado de Datena, Eduardo Leite ainda acusa Bruna de ter revelado segredo de Justiça, uma vez que a acusação de assédio sexual já constava no processo trabalhista. Bruna diz que quem quebrou o sigilo foi a Band, ao permitir que Datena se tornasse parte do processo trabalhista.

“A única coisa que podemos dizer para não descumprir medida judicial é que refutamos essa versão absurda, caluniosa, fantasiosa”, encerra o advogado.

