O ator Arnold Schwarzenegger se lançou como rapper em colaboração com austríaco

Na longa lista de trabalhos que já fez, o ator e ex-governador da Califórnia (EUA) Arnold Schwarzenegger agora pode também se citar como rapper. Ele aparece em uma colaboração com o austríaco Andreas Gabalier, que lançou recentemente a música “Pump it Up”.

A canção fala de superação, e tem Arnold mandando rimas com citações à sua carreira e a bordões que fez famoso nas últimas décadas.

Eles lançaram um clipe com a colaboração, em que Schwarzenegger aparece dando um treino para o amigo, enquanto cenas antigas do ator são mostradas. “Eu sou Arnold Schwazenegger / Ouça com atenção / Cave fundo e pergunte a si mesmo o que você deseja ser”, canta Arnold, em um trecho da música.

Curiosamente, a canção mistura rap com country, algo semelhante ao grande hit do momento nos EUA, “Old Town Road”, de Lil Nas X.

Há alguns anos, Schwarzenegger foi retratado no metal, mas não com sua própria voz. A banda Austrian Death Machine, liderada por Tim Lambesis, do As I Lay Dying, lançou três discos com letras inspiradas na carreira do ator e com um imitador fazendo as partes de Schwarzenegger, sempre em tom de humor.

Stan Lee

Arnold Schwarzenegger assinou contrato para estrelar a série “Superhero Kindergarten”, criada pelo quadrinista Stan Lee antes de sua morte em novembro. Em formato de animação, a série trará o ator na pele de um professor de educação física que descobre ter super-poderes.

Fabian Nicieza será responsável pelo roteiro da série. O personagem dublado por Schwarzenegger vai assumir a identidade secreta de Capitão Coragem após descobrir seus poderes, e logo precisará enfrentar o seu arqui-inimigo, o Dr. Superior.

Em seu trabalho na escola, o super-herói também começará a encontrar crianças que, assim como ele, descobriram poderes recentemente. É assim que ele começa a treinar, em segredo, a próxima geração de super-heróis que protegerão o mundo do mal.

“É uma honra e um privilégio trabalhar nesta nova série, e ajudar a carregar o legado criativo de Stan adiante”, disse Schwarzenegger em comunicado oficial ao site da Variety. “Não só ‘Superhero Kindergarten’ tem muita comédia e ação, como também ensina lições valiosas pelo caminho!”

Andy Heyward, chefe da POW! Entertainment, que trabalhou por anos com Lee e vai coproduzir a série, garantiu que o quadrinista era fã de Schwarzenegger. “Ele amava e admirava Arnold não só como um ator, mas como um herói da vida real. Ele sempre foi nossa única escolha para este papel”, contou.

