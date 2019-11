O ator Cauã Reymond faz uma pausa na carreira para ter mais tempo com a filha

Cauã Reymond foi um dos jurados do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, no domingo (3). Perguntado sobre sua filha, o ator revelou que decidiu não se envolver em projetos no segundo semestre deste ano para se dedicar mais a Sofia, de 7 anos.

“Eu tirei esse segundo semestre para ficar com ela, para não trabalhar”, comentou. Ainda sobre o assunto, Cauã contou que a decisão teve dois motivos principais. “Eu me dei esse luxo para ficar com ela, porque ela está se alfabetizando e a Grazi estava trabalhando muito e eu achei que era um momento importante para estar próximo, e foi a melhor decisão que eu tomei.”

Sofia é filha de Cauã com a também atriz Grazi Massafera, que atualmente estrela a novela Bom Sucesso, exibida na faixa das 19h da TV Globo. O casal se separou em 2013, um ano após o nascimento da criança.

Cauã também destacou os benefícios de passar mais tempo com a filha, algo muito positivo para ambos. “É engraçado porque parecia que ia ser muito importante para ela, mas acabou sendo muito importante para mim, na verdade para os dois. A relação se aprofundou, ficou mais forte, ficou mais gostosa.”

Além disso, o ator aproveitou para agradecer à parceira Mariana Goldfarb e a todos que o ajudam nos cuidados com Sofia: “a gente tem um time de primeira que gosta da nossa filha, e isso não tem preço.” Os dois começaram a namorar em 2016, romperam em 2018, reataram e se casaram em fevereiro deste ano.

Sobre seus projetos atuais e futuros, Cauã destacou sua participação em um filme sobre o monarca dom Pedro I, que deve ser lançado em 2020, e na série Ilha de Ferro, que recentemente ganhou uma segunda temporada, disponível no Globoplay, serviço de streaming da emissora.

Alinne Moraes

Prestes a gravar a novela Em Seu Lugar, prevista para ocupar a faixa das 21h em 2020, Alinne Moraes está empolgada. Escalada para formar um par romântico com o ex-namorado, Cauã Reymond, a atriz quer usar a história deles para fortalecer o casal fictício.

Em entrevista ao jornal O Globo, Alinne afirmou estar tranquila com o reencontro. “Meu marido [o diretor Mauro Lima] perguntou se eu ficaria incomodada se escalasse o Cauã para o filme Tim Maia [2014] pra contracenar comigo. Falei: ‘Claro que não’”, começou.

“Conheço o Cauã desde os 14 anos. Entramos na escola de atuação na mesma época. Vou retomar uma novela das 21h, que demanda esforço, com um filho de quase seis anos. Vai ser ótimo ter o Cauã ao meu lado para usarmos toda a nossa história a nosso favor e, assim, contar uma história bonita na televisão”, declarou, reforçando sua participação com o global em Tim Maia.