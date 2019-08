Os incêndios sem controle que devastam a floresta amazônica podem acabar com as chances de o Brasil de se tornar um membro da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), disseram líderes do setor empresarial nesta sexta-feira (23). O surto de incêndios deixou ambientalistas alarmados, que culpam o presidente Bolsonaro por enfraquecer a proteção da floresta.

