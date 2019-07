O Brasil enfrenta o Peru na final da Copa América neste domingo, no Maracanã

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Peru neste domingo (7), às 17h, no Maracanã, na grande final da Copa América. As equipes já se enfrentaram na fase de grupos da competição. Os brasileiros aplicaram a maior goleada do torneio até agora, 5 a 0 na Arena Corinthians, em São Paulo.

O Peru se classificou após vencer o Chile por 3 a 0, na noite da última quarta-feira (3), na Arena do Grêmio, na segunda semifinal da Copa América. Os gols peruanos foram marcados por Yotún, Flores e Guerrero. Com o gol marcado, Paolo Guerrero se tornou o maior goleador da história da competição.

O Brasil conseguiu a classificação para a final da Copa América após vencer a Argentina por 2 a 0, na última terça-feira (2), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Gabriel Jesus e Firmino marcaram para a seleção de Tite.

Treino

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, chegou cedo à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para acompanhar o último treino da Seleção Brasileira antes da decisão da Copa América 2019 contra o Peru. Ao lado de Rodolfo Landim, chefe de delegação, e o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, Rogério participou da reunião do técnico Tite com o grupo antes do treinamento e ficou junto à delegação até o almoço. O trabalho em campo foi aberto à imprensa por 20 minutos.

Assim como no treino de sexta (5), Tite seguiu aprontando a equipe para a final contra o Peru. Mais uma vez, teve todo o grupo a sua disposição, com exceção de Willian, vetado da partida por motivo de lesão.

O grupo acertou posicionamentos, trabalhou bolas paradas e executou o chamado “treino invisível”, quando os jogadores simulam os movimentos de jogo e os esquemas táticos que serão adotados. O treinador não divulgou a escalação de titulares para o jogo deste domingo.

A Seleção Brasileira desce a serra para a capital às 17h15min. Às 18h, o técnico Tite e o capitão Daniel Alves atenderão a imprensa em coletiva no Maracanã.

Terceiro lugar

É claro que não se trata de uma revanche, por não ser uma final, mas a Argentina mostrou desde o início que levaria bem mais a sério do que o Chile a disputa de terceiro lugar da Copa América.

Depois de perder as duas últimas finais para a Roja (2015 e 2016), a Argentina dominou o rival na tarde deste sábado (6), na Arena Corinthians, venceu por 2 a 1 sem grandes dificuldades e saiu com o prêmio de consolação da Copa América.

Messi jogou bem de novo, ainda que não tenha marcado e tenha sido expulso – os gols foram de Agüero e Dybala; Vidal descontou de pênalti.

Reclamação

Messi, revoltado, fez duras críticas à Conmebol (organizadora da Copa América) após sua expulsão na vitória da Argentina sobre o Chile, na disputa pelo terceiro lugar da Copa América. O craque recebeu cartão vermelho aos 37 minutos do primeiro tempo, após desentendimento com o chileno Gary Medel.

Como forma de protesto, Messi sequer voltou a campo depois da partida para receber a medalha de bronze da Copa América – o zagueiro Otamendi também não foi.

“Não fui à premiação porque nós não temos de ser parte desta corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa. Não nos deixaram chegar à final”, reclamou Messi.

Depois das fortes declarações que fez após a eliminação da Argentina contra o Brasil, quando criticou duramente o uso do VAR e fez ataques à Conmebol, Messi foi mais incisivo desta vez: afirmou que a Copa América está desenhada para a seleção brasileira vencer. “Brasil campeão? Creio que não haja dúvida. Lamentavelmente creio que está armada para o Brasil. Tomara que os árbitros e o VAR não interfiram e que o Peru possa competir, porque tem time pra isso. Mas vai ser difícil.” “A verdade tem que ser dita, eu vou tranquilo, com a cabeça em pé e orgulhoso desse grupo em crescimento. Quero que respeitem esse grupo, ele tem muito o que dar”, completou Messi.

