O Brasil se candidatou para receber a conferência da Organização das Nações Unidas sobre o clima

O governo brasileiro anunciou a sua candidatura para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática em 2019, a COP25. A proposta foi entregue pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, à secretaria-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Patricia Espinosa.

“O Brasil tem uma longa história de construção de pontes entre países, e espera continuar essa tradição”, afirmou o ministro. “A COP25 será um marco importante na preparação para a implementação do Acordo de Paris, e o Brasil tem o prazer de se disponibilizar para sediar este importante evento.”

Ainda não existem detalhes sobre a proposta, como a indicação da cidade-sede. A previsão é que o anúncio do país escolhido para sediar a COP25 seja feito ainda durante a edição atual da conferência, que se encerra nesta sexta-feira, na cidade de Bonn, na Alemanha.

O Brasil tem longo histórico de eventos sobre o meio ambiente. Em 1992 aconteceu a Eco-92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que lançou a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Em 2012, o País recebeu a RIO+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, onde foram iniciadas as discussões para a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Sarney Filho foi o segundo a discursar na conferência. Ele falou logo após Oppa Charm Muchinguru, ministra do Meio Ambiente do Zimbábue. O ministro citou ações para atingir as metas de desenvolvimento sustentável. No setor de energia, disse que o País vai ampliar os leilões para fomentar o uso de fontes de energia renováveis. Na agropecuária, o Brasil se comprometeu com a restauração de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030.

Sarney Filho citou ainda o investimento do País em biocombustíveis e mencionou o RenovaBio, projeto de lei protocolado na Câmara Federal. O projeto possui meta de redução de poluentes e prevê taxas maiores de adição de etanol à gasolina e de biodiesel ao diesel.

O ministro citou esforços recentes com a redução do desmatamento. “No setor florestal, reduzimos as taxas de desmatamento”, disse. “Nosso país teve algumas notícias muito relevantes nessa agenda, como a redução global do desmatamento em 28%, com redução de 60% na área mais crítica da Amazônia”, afirmou.

Na Alemanha, o País também se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de floresta. Sarney Filho citou o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, decreto assinado em janeiro de 2017 que estabelece políticas para a recuperação das florestas e que estipula a meta nacional citada no discurso.

Ele também citou o fomento de atividades econômicas em populações que vivem em regiões de proteção ambiental. “Vamos oferecer a populações que vivem na floresta alternativas de ações econômicas”, disse.

Sarney Filho ressaltou ainda o compromisso do Brasil de reduzir em 37% os gases causadores do efeito estufa em 2025 e em 43% até 2030 – metas estipuladas no Acordo de Paris. O ministro também mencionou a necessidade de investimentos e de recursos financeiros para que as metas sejam alcançadas.

