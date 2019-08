O cantor Justin Bieber e Hailey Baldwin marcaram o seu casamento para o final de setembro nos Estados Unidos

Em setembro de 2018, Justin Bieber, de 25 anos, e Hailey Baldwin, de 22, se casaram em um cartório de Nova York (EUA) apenas dois meses após anunciarem que estavam noivos. À época foi noticiado que eles fariam uma cerimônia religiosa para celebrar o momento entre familiares e amigos.

Segundo o TMZ, a data para o novo “sim” já foi definida: 30 de setembro. Além da novidade com o anúncio do casório, causou estranheza o local escolhido para a cerimônia ser a Carolina do Sul, já que nenhum dos dois tem conexão com o local.

A beleza de Palmetto Bluff, uma linda área a beira-mar no rio May, talvez seja a razão mais provável para a escolha. Outro destaque é o “save the date” escolhido pelo casal para anunciar a novidade, em formato de história em quadrinhos.

O convite que foge do tradicional, além de criativo, confirma que, após as quatro datas especuladas anteriormente, agora é para valer.

O casal ficou noivo em julho de 2018, cerca de quatro meses após Bieber acabar um relacionamento cheio de idas e vindas com Selena Gomez, de 27. Hailey é filha do ator Stephen Baldwin, 53, com a design gráfica brasileira Kennya Deodato, 51.

Miley Cyrus e Liam

Liam Hemsworth, de 29 anos, e Miley Cyrus, de 26, anunciaram a separação há pouco mais de dez dias, mas as notícias sobre o ex-casal não param de surgir.

O ator entrou com pedido de divórcio à cantora na quarta-feira (21) e, segundo a revista People, Cyrus ficou triste com a notícia. “O que os dois tiveram por longos anos foi muito especial. É difícil para ela pensar que jamais viverá com Liam. Há tanta coisa nele que ela ama”, disse uma fonte à publicação.

No documento em que pede a separação oficial, o ator australiano apontou “diferenças irreconciliáveis”. Segundo a revista, os dois já concordaram com o divórcio e, em nota enviada à revista, contam que eles “permanecerão dedicados como bons pais de todos os animais que dividiram enquanto estavam juntos”.

Enquanto tudo isso acontece, Cyrus e a nova namorada Kaitlynn Carter decidiram enviar um buquê de maconha como presente de aniversário ao ex de Carter, Brody Jenner, irmão das Kardashians, que celebrou 36 anos. E ele não ficou nada ofendido. Brody transmitiu pelas redes sociais o momento em que recebia o presente e disse:

“Vocês realmente se superaram! Me presentearam com a minha melhor companhia! Nunca vi um desses na vida!”, comemorou Brody.

