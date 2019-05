Justin Bieber foi motivo de fechamento de ponto turístico na Islândia

Um dos clipes gravados pelo cantor Justin Bieber na Islândia acabou levando a um grande aumento nas visitas de um Canyon, o Fjadrárgljúfur, o que não tem sido nada bom para a vegetação local.

O clipe de Justin Bieber na Islândia, “I’ll Show You”, foi gravado em 2015 no Canyon Fjadrárgljúfur. O local ganhou tanta fama após o lançamento da gravação, que já recebeu mais de um milhão de visitas.

O problema é que, de acordo com a The Associated Press, a Agência doMeio Ambiente da Islândia já relatou que este aumento significativo de visitas ao local está causando danos no meio ambiente, isto porque as pessoas não respeitam as regras, ignoram as placas de aviso e ultrapassam limites de segurança a fim de conhecer o ponto turístico mais a fundo.

O resultado disso foi o fechamento do Canyon por cerca de um ano, com algumas exceções, e agora ainda não se sabe quando o tempo estará a favor para a sua reabertura.

O ministro do meio ambiente, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, no entanto, afirmou que o cantor não tem como controlar os atos de seus fãs.

Lançamento

Justin Bieber usou uma foto em que aparece de peito nu e braços abertos com o céu ao fundo para promover nesta semana sua nova empreitada: o lançamento de um desodorante natural em parceria com a marca de produtos veganos, Schmidt’s Naturals.

O projeto surge em um momento de amadurecimento do cantor, que revelou aos fãs que faz tratamento de depressão e que tem buscado se dedicar à família. Em “I Don’t Care”, single lançado com Ed Sheeran, de 28 anos, o músico fala sobre problemas emocionais, como depressão.

Nesse cenário, o conceito da marca parceira, que não utiliza aditivos ou faz testes em animais, dialoga com a nova fase equilibrada de Bieber.

O desodorante ainda não tem data de lançamento, mas Bieber revelou aos fãs que a fragrância se chamará “Here + Now”.

Clipe

O clipe de “I Dont’ Care”, segunda parceria de Ed Sheeran e Justin Bieber, foi lançado na última semana. No vídeo, os artistas aparecem vestidos como animais de pelúcia e de cowboy.

A dupla encontrou uma forma leve e divertida de falar sobre ansiedade, tema da música.

“Eu mal me mexo de ansiedade, mas me disseram que é aqui onde devemos estar”, canta Bieber vestido com uma fantasia de milho, que logo depois muda para uma de sorvete. Sheeran também se veste de panda no clipe, que brinca bastante com interações visuais.

A primeira parceria deles foi “Love Yourself”, sucesso de 2015.

Com arranjo simples, a música é cantada de maneira quase sussurrada, seguindo uma tendência presente também em músicas de Billie Eilish, Madonna e Selena Gomez.

“I Don’t Care” foi produzida pelo sueco Max Martin, produtor que ajudou a criar o som das boybands e de Britney Spears.