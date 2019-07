O celular Samsung Galaxy A80 com câmera giratória chega ao Brasil por 3 mil e 500 reais

A Samsung anunciou o lançamento do Galaxy A80 no Brasil. O smartphone traz entre seus principais destaques a inovadora câmera giratória e o display infinito de 6.7 polegadas para, segundo a empresa, proporcionar conteúdos ainda mais imersivos. O Galaxy A80 estará disponível a partir do dia 5 de agosto nas principais varejistas do País, bem como nas lojas online e físicas da Samsung, nas cores preta e rosé, com preço sugerido de R$ 3.499. As informações são da Samsung.

“O Galaxy A80 reforça o comprometimento da Samsung com a inovação para todos os perfis de consumidores. É um smartphone criado para quem se interessa por recursos avançados que facilitem as tarefas do dia a dia”, afirma Renato Citrini, Gerente Sênior de Produto da Divisão de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil.

O Galaxy A80 conta com câmera tripla de 48MP, que pode ser utilizada tanto como câmera de selfie, quanto traseira, graças à sua função giratória. Ao serem acionadas, as três câmeras são ativadas automaticamente na parte traseira e, ao optar pelo modo selfie, elas automaticamente giram, proporcionando a mesma qualidade de foto na parte dianteira do dispositivo.

Perfeita para os usuários que não perdem um registro, a câmera do Galaxy A80 permite fotos com mais brilho e nitidez, além de contar com a lente UltraWide, que oferece o mesmo ângulo de visão do olho humano, garantindo melhor enquadramento de imagens.

Já a funcionalidade de Câmera de Profundidade 3D proporciona um cenário adequado não apenas para fotos, mas também vídeos, escaneando objetos para medição e profundidade. Outro destaque é o modo de vídeo Super Estável (Super Steady), que garante qualidade profissional ao reduzir tremidos comuns em registros de ação, por exemplo.

Outro recurso inteligente é o Otimizador de Cena, capaz de reconhecer até 30 cenas, aperfeiçoando brilho, cor e contraste das imagens. Já a Detecção de Falha identifica quando alguém piscou na foto, se em algum ponto a cena está borrada, informando até mesmo quando há um contraluz.

Outro diferencial do Galaxy A80 é o Display Infinito, com tela FHD+ Super AMOLED de 6,7 polegadas, sem nenhuma intervenção ou recorte na parte frontal do smartphone. O espaço comumente destinado à câmera dianteira foi preenchido pelo display, aumentando assim a tela para exibição dos conteúdos.

O autofalante também foi deslocado para baixo do display, assim como o leitor de impressão digital, dispositivo pelo qual o usuário pode bloquear e desbloquear o smartphone com segurança. Tudo para deixar a tela livre de intervenções.

Para completar a experiência audiovisual, o modelo traz suporte à tecnologia de áudio Dolby Atmos, que reproduz sons com efeitos tridimensionais, proporcionando uma sensação maior de imersão ao assistir os vídeos favoritos.

O Galaxy A80 conta com uma bateria potente de 3.700 mAh e carregamento super-rápido de 25W. O aparelho traz as Rotinas Bixby, que tornam a vida do usuário ainda mais conveniente ao analisar seus hábitos, automatizando os aplicativos e funcionalidades do cotidiano com base nas atividades das pessoas, sejam elas rotinas personalizadas ou pré-definidas. Já para quem está sempre atento à segurança e praticidade, o modelo conta com desbloqueio através da leitura da impressão digital na tela do smartphone, trazendo ainda mais inovação aliada à segurança.

O Galaxy A80 possui 8GB de RAM e 128GB de armazenamento para guardar todas as fotos, documentos e vídeos dos usuários. Além disso, traz processador Octa-Core de 2.2GHz que permite mais velocidade para as tarefas diárias.

Deixe seu comentário: