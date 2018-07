O Detran-RS realiza nesta quarta-feira um leilão de mais de 570 veículos e sucatas em Porto Alegre

O Detran- RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) promove nesta quarta-feira (04), em Porto Alegre, um leilão de veículos e sucatas de três centros de remoção e depósito. O evento acontece às 10h na Casa do Gaúcho, na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 301, no Parque Harmonia.

No total, serão ofertados 574 itens retidos administrativamente nos depósitos de Porto Alegre, e não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Veículos com documentação

Podem participar do leilão de veículos com documentação pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

Sucatas

A compra de sucatas somente pode ser realizada por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran-RS.

O calendário com os demais leilões agendados no Estado e número de veículos ofertados, bem como os endereços dos locais de visitação dos bens, pode ser conferido no site do Detran-RS.

Deixe seu comentário: