O eclipse parcial da Lua foi visto no Brasil e pelo mundo

O território brasileiro esteve dentro da faixa do planeta com visão do eclipse lunar parcial que ocorreu nesta terça-feira (16). O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham nessa ordem e, assim, o planeta faz uma “sombra” na imagem do satélite natural.

A fase da umbra, quando a sombra da Terra começa a ser observada na Lua, teve início às 17h01min (horário de Brasília), e durou até por volta das 20h.

“O eclipse lunar, em geral, dura bastante tempo. Desta vez será em um horário bom, porque vai ser próximo do pôr do sol, e a Lua vai estar em uma posição relativamente alta no céu”, disse ao G1 Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo da UFRJ e membro da Sociedade Astronômica Brasileira.

Não é preciso usar óculos de proteção

Diferentemente de um eclipse solar – quando o que fica “escondido” é o Sol –, para observar o fenômeno lunar não é preciso óculos de proteção. A visão da Lua é a olho nu, mas é mais fácil assistir ao fenômeno em áreas menos iluminadas e com o horizonte livre.

Thiago Gonçalves explica que este eclipse, por ser parcial, não provoca o fenômeno da “Lua de sangue”. Para isso acontecer, seria necessário que os astros se alinhassem perfeitamente, como aconteceu em 21 de janeiro.

“O alinhamento não será perfeito e isso impede a visualização da ‘Lua de sangue’, que é quando o satélite adquire tons avermelhados. Isso acontece porque a Terra se sobrepõe ao Sol e os raios solares atravessam a atmosfera terrestre ganhando esta coloração”, explica Gonçalves.

Essa mudança de cor é provocada pelos mesmos fatores que fazem o céu ser azul e pode ser observada em todos os eclipses totais da Lua.

Pontos positivos do Eclipse

1- Você pode ser capaz de acessar conteúdos pessoais emaranhados e complicados, mas que permitem grandes transformações internas. É um período excelente, por exemplo, para trabalhar alguma questão pessoal com a terapia de constelação familiar.

2- É possível conseguir colocar um ponto final em algo e realmente deixar para trás, com muita força de vontade.

3- Renascer emocionalmente também é um lado positivo desse eclipse, mas a custo de esforço e responsabilidade por si mesmo.

4- O eclipse lunar de 16 de julho sugere grande envolvimento com a nossa parte espiritual, mas não somente o lado da conexão, mas também com processos de cura interior.

Pontos negativos

1- Um dos aspectos realmente difíceis desse eclipse lunar é a presença de planetas na Casa 12, uma casa de questões internas, mas também de doenças, hospitalizações, limitações, fragilidade. Além disso, a Lua está conjunta a Plutão, o que também é uma combinação desafiadora.

2- Tudo isso enseja os potenciais abaixo. Além do mais, eventualmente, você pode ver algo ocorrer a um parente ou outra pessoa e não a pessoas do seu círculo imediato.

Crises psicológicas

Há possibilidade de ocorrência de crises psicológicas agudas em quem tiver propensão pessoal e/ou circunstancial para isso. Portanto, se você já estiver se sentindo vulnerável ou perceber alguém do seu meio assim, procure ajuda.

Perdas

Há tendência a perdas de pessoas da família, em especial idosas, em alguns casos em decorrência de algo súbito (derrame ou infarto) e, em outras, de doenças prolongadas e/ou internações.

Finalizações

Existe a chance de ter de lidar com desapego e finalizações, como um envolvimento afetivo que precisa ser encerrado porque se percebe que não é saudável.

Trabalho

Situações no trabalho ou no ambiente que possam afetar psicologicamente, em especial abusos e/ou diferenças.

