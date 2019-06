Ex-boxeador Mike Tyson está construindo na Califórnia um hotel inteiramente dedicado à maconha

Em uma entrevista publicada nesta semana à revista de variedades “GQ”, o ex-pugilista norte-americano Mike Tyson, 52 anos, contou que está construindo um resort inteiramente dedicado à maconha. Segundo ele, o local escolhido fica em uma área na cidade de El Segundo, em pleno do deserto de Hot Springs, no Estado da Califórnia. Nome: “Tyson Ranch”

O boxeador, que atuou profissionalmente entre 1985 e 2009 na categoria dos pesos-pesados, detalhou que o emprendimento, iniciado em dezembro de 2017, terá uma área de 170 hectares. “Será um complexo hoteleiro que proporcionará uma experiência holística”, prometeu, referindo-se ao consumo da erva.

Tyson – que no dia 30 deste mês completará 53 anos – acrescentou que o resort também oferecerá atrações turísticas, hospedagem de luxo, espaço para festivais de música e anfiteatro para apresentações. “Além disso, o será erguida no local a Universidade Tyson, que ensinará técnicas de cultivo da cannabis”, completou.

Na segunda-feira, ele publicou em sua conta no Twitter um vídeo com os colaboradores do novo projeto em seu escritório na Califórnia. “É preciso ver o negócio sob a minha perspectiva”, argumentou. “Vou entrar nessa depois de já ter visto de tudo. Consumi drogas pesadas, já usei LSD e então pensei: “Ei! Me dê uma coisa dessas, deixa eu ver isso!”.

Incentivo

A experiência não é totalmente nova para Mike Tyson, um dos mais polêmicos nomes da história do esporte. Em 2016, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados criou uma empresa para vender produtos relacionado à maconha.

A empresa de Tyson é uma das mais de 10 mil novas inauguradas desde que a Califórnia legalizou o uso recreativo da maconha, em 2016. Espera-se que esse movimento supere os US$ 4 bilhões em 2025 no Estado, de acordo com a New Frontier Data, empresa de análise de dados sobre a indústria da droga.

Games

No mês passado, Tyson anunciou um investimento estratégico na Fade 2 Karma, organização de renome no cenário de informática e games. Na mesma cidade onde pretende instalar o “Tyson Ranch”, ele pretende construir um prédio com salas para atividades, torneios e produção de conteúdo voltado para o segmento.

Segundo Tyson, o interesse pela atividade surgiu com a paixão de seu filho pelas diversões eletrônicas. Ele decidiu então pedir para que seu time do Tyson Ranch buscasse uma oportunidade que fizesse sentido dentro do mercado, culminando na parceria com a Fade 2 Karma.

Em entrevista para a ESPN americana, na ocasião Tyson se disse muito feliz em fazer parte desse novo universo: “Fizemos uma a live e foi muito divertido, foi a primeira vez que tive a oportunidade de falar diretamente com milenials, o que eu não estou acostumado a fazer. Nós jogamos Hearthstone e eu fui muito mal. Mas tenho que começar de algum lugar… eu já jogava videogames, o negócio é só recomeçar e ver até onde vamos a partir daqui”.

Deixe seu comentário: