O ex-ministro e ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel é condenado a dez anos e seis meses de prisão

21 de novembro de 2019

O ex-governador pode recorrer da condenação em liberdade. (Foto: Valter Campanato/ABr) Foto: Valter Campanato/ABr

A Justiça Eleitoral condenou o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) a dez anos e seis meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, com o agravante de abuso de poder, por ter usado o cargo de ministro para cometer os crimes.

O inquérito apurou irregularidades de caixa 2 no período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento, no governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014.

A juíza Divina de Paula Peixôto determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas o ex-governador poderá recorrer em liberdade.

O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o “Bené”, que teria prestado serviços para a campanha de Pimentel ao governo de Minas em 2014 e ajudado no esquema de caixa 2, foi condenado a oito anos de prisão.

Marcos Coimbra, sócio da Vox Populi, e o empresário Márcio Hiran Novaes também foram condenados.

A decisão afirma que os direitos políticos de Pimentel e dos outros réus serão suspensos após trânsito em julgado da condenação – ou seja, quando não couber mais recurso.

