O Facebook começou o teste para ocultar o número de curtidas

O Facebook anunciou, nesta sexta-feira (27), que começou a ocultar o número de curtidas nas publicações em sua rede na Austrália, uma medida experimental para aliviar a “pressão” que pode ser ampliada para escala mundial.

Os usuários australianos não conseguem mais ver o número de “likes” de uma publicação nem a quantidade de vezes que um vídeo foi assistido na rede social.

Apenas o autor da publicação sabe quantas pessoas apreciaram. “Não queremos que (os usuários do) Facebook se sintam competitivos”, explicou a rede social em um comunicado.

“Estamos fazendo um teste limitado em que as contagens de curtidas, reações, além do número de visualizações de vídeos se tornam privados no Facebook e apenas visíveis para o autor do post”, disse um porta-voz do Facebook.

“A partir disso, vamos reunir feedbacks para entender se essa mudança irá melhorar a experiência das pessoas.”

A importante modificação tem por objetivo aliviar em certa medida a pressão social derivada da necessidade de obter a aprovação dos demais e concentrar a atenção mais na própria publicação do que em sua popularidade.

Mais de um bilhão de pessoas utilizam o Facebook em todo o mundo. A rede social é acusada de ter um impacto na saúde mental, especialmente entre os jovens. O teste acontece quase três meses depois da adoção da mesma medida no Instagram.

Esses testes foram anunciados no fim de abril, na conferência de desenvolvedores do Facebook, a F8. Na época, a empresa disse que queria deixar a plataforma com “menos pressão” sobre seus usuários.

