O feriado do Dia de Finados, neste sábado, deve levar 50 mil veículos ao Litoral gaúcho pela Freeway

Cerca de 50 mil veículos devem passar pelo posto de pedágio do quilômetro 19 da Freeway (Santo Antônio da Patrulha), em direção ao Litoral gaúcho, nesta sexta-feira e sábado, feriado do Dia de Finados. Segundo a concessionária CCR ViaSul, a projeção representa um aumento de quase 50% no tráfego usual da praça administrada pela empresa.

E apesar de não serem esperados congestionamentos na rodovia, recomenda-se que os motoristas evitem pegar a estrada entre 16h e 22h da sexta e durante a manhã do sábado. Para a volta, no domingo, a orientação é viajar até as 16h ou após as 22h.

A CCR ViaSul ressalta, ainda, que reforçará suas equipes de atendimento nas praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. Se necessário, o acostamento será liberado para utiliozação como faixa adicional ao tráfego na ida e na volta.

Também em função do feriado, a concessionária informa que as obras com interdição de pista terão horários restritos em todo o trecho de concesão. Nesta sexta-feira, a medida abrange a BR-101 e a BR-290, sentido Capital-Litoral, entre 8h e 22h. Já na BR-386 (ambos os sentidos) e BR-448 (Capital-Interior), a medida será adotada entre meio-dia e 22h.

No sábado, por sua vez, será a vez da BR-101 e da BR-290, sentido Capital-Litoral, entre 8h e 15h. A BR-386 (ambos os sentidos) e a BR-448 (Capital-Interior) terão os serviços realizados na faixa de horário entre 8h e 14h. Por fim, domingo será dia de intervenções na BR-101 (meio-dia às 22h), BR-290 (8h-22h), sentido Litoral-Capital, BR-386 (ambos os sentidos) e BR-448 (sentido capital) entre meio-dia e 22h.

Os usuários dessas e de outras rodovias devem redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitar a velocidade máxima de cada estrada. As condições de trafegabilidade podem ser consultadas no site www.ccrviasul.com.br. Para informações e emergências, há também o telefone 0800-000-0290.

Campanha

E já que o assunto é a segurança ao volante, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul está divulgando uma nova ação institucional de sua campanha “Movimento Empatia no Trânsito”. São seis vídeos que podem ser conferidos na página do órgão no site de vídeos www.youtube.com.

O conteúdo mostra cenas como um motociclista que sinaliza para a passagem de um cachorro, carros que param para uma pedestre atravessar, a jovem que ajuda uma senhora a carregar a sacola para cruzar a rua, o motociclista que ajuda um motorista a empurrar o carro, o caminhão que desvia da poça para não molhar o pedestre ou o motorista da van que muda de pista para dar mais segurança ao ciclista.

De acordo com o Detran gaúcho, são várias cenas flagradas por câmeras de segurança e que agora circulam nas redes sociais, mostrando que o trânsito pode deixar marcas boas quando há empatia. “A ideia é surpreender o espectador, que espera por cenas fortes de acidentes, mas encontra cenas de empatia, que só dependem de nós para acontecer”, explica a diretora institucional do Departamento, Diza Gonzaga.

(Marcello Campos)