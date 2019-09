O filme Coringa ganha classificação para maiores de 16 anos no Brasil

Apesar de ganhar classificação para maiores de 17 anos nos Estados Unidos, Coringa foi classificado para maiores de 16 anos no Brasil, de acordo com informações do portal do Ministério da Justiça. Em sites de cinema como Cinemark o longa já teve a classificação publicada.

O filme solo do vilão da DC estrelado por Joaquin Phoenix, que venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, é um dos favoritos para o Oscar 2020, e está envolvido em polêmicas que questionam o longa por possível incitação de violência.

O diretor Todd Philips já respondeu sobre o assunto ao lado do ator Joaquin Phoenix, e a própria Warner se pronunciou a respeito da polêmica, afirmando que “não é a intenção do filme, estúdio ou cineastas que o personagem seja visto como um herói”.

Segundo a sinopse oficial, o filme segue a história de Arthur Fleck, um homem lutando para se integrar à sociedade despedaçada de Gotham. Trabalhando como palhaço durante o dia, ele tenta a sorte como comediante de stand-up à noite… mas descobre que a piada é sempre ele mesmo. Preso em uma existência cíclica, oscilando entre a realidade e a loucura, Arthur toma uma decisão equivocada que causa uma reação em cadeia, com consequências cada vez mais graves e letais, nesta exploração ousada do personagem.

Além de Phoenix, o elenco também traz Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Marc Maron. A estreia de Coringa no Brasil acontece em 3 de outubro.

Policiais na estreia

A polícia de Los Angeles informou que pretende aumentar o número de policias nas ruas próximas de salas de cinema durante a estreia do filme “Coringa”, que tem despertado temores de violência por conta de seu polêmico conteúdo.

Uma porta-voz do serviço de segurança informou à AFP que, embora não exista nenhuma suspeita de ameaça iminente, “o departamento manterá uma alta presença nas salas de cinema quando o filme estrear” na próxima semana.

Esta produção, na qual Joaquin Phoenix interpreta o arqui-inimigo de Batman, levantou preocupações sobre incitação à violência, pois aborda a história de um homem marginalizado que se transforma em um assassino cruel.

“Nós encorajamos todos a sair e desfrutar de todas as atividades de lazer oferecidas por esta cidade no fim de semana. No entanto, os moradores de Los Angeles devem permanecer atentos e sempre atentos ao que acontece ao redor”, disse a porta-voz Rosie Cervantes. “Como sempre, se encontrar algo suspeito, denuncie”.

A estreia de “Coringa”, em 4 de outubro nos Estados Unidos, ocorre sete anos depois que um homem abriu fogo em um cinema em Aurora, Colorado (oeste), precisamente na estreia de um filme do homem-morcego, “Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, matando 12 pessoas e deixando 70 feridos.

“O Departamento de Polícia de Los Angeles está ciente das preocupações do público e da importância histórica associada à estreia do Coringa”, disse Cervantes.

