O fim de semana será de sol e calor em Porto Alegre

O tempo segue firme, com sol, calor e céu azul, neste fim de semana em Porto Alegre. Neste sábado (10), a temperatura máxima deve chegar aos 35°C. Neste domingo (11), os termômetros atingirão 34°C, de acordo com o Sistema Metroclima.

No início da próxima semana, o sol aparecerá entre nuvens, mas as temperaturas continuarão altas, com sensação de abafamento. Poderá chover à noite. Na segunda-feira (12), a máxima será de 34°C. Na terça-feira (13), os termômetros podem registrar 35°C. Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Sábado: dia claro e ensolarado. O vento permanece calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Norte. A temperatura terá elevação mais acentuada, intensificando o calor à tarde. Mínima de 16°C e máxima de 35°C.

Domingo: o sol predomina na maior parte do dia, mas aparecem nuvens sobretudo da tarde para a noite. A temperatura se mantém elevada com forte calor à tarde. O vento continua calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Norte. Mínima de 19°C e máxima de 35°C.

Segunda-feira: o sol aparece com nuvens, mas no decorrer do dia as nuvens aumentam e provocam chuva, sobretudo durante a noite. Há risco de chuva localmente forte. O vento sopra fraco a moderado do quadrante Norte, mas com a instabilidade pode ser forte ocasionalmente. A temperatura ainda fica elevada, com abafamento. Mínima de 21°C e máxima de 34°C.

Sistema Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

Fórmula 1

O Heineken F1 Experience, que ocorre neste sábado na orla do Guaíba, confirmou mais uma atração: o ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1 (1969, 1971, 1973) Jackie Stewart. Aberto ao público, o evento começa às 10h, quando o ex-piloto Rubens Barrichello irá acelerar um carro da Williams Racing.

O vice-prefeito Gustavo Paim destacou a importância do evento para Porto Alegre. “O automobilismo é para poucos. Só a elite consegue assistir a um carro de Fórmula 1. Trazer esse ambiente de forma gratuita para a população, com um piloto como o Rubinho, é um evento a ser saudado”, afirmou.

Deixe seu comentário: