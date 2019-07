Lançamento: Galaxy Note 10 pode chegar às lojas no final de agosto

A cada dia que passa vemos novos vazamentos falando sobre o Galaxy Note 10, novo topo de linha da Samsung e que deve ser apresentado em breve. Além dele, um suposto Galaxy Note 10 Plus pode dar as caras também, e segundo certificação no FCC, deve mesmo não ter uma conexão P2 de 3,5 mm. Por isso, há boatos que dizem que a Samsung colocará na caixa um novo fone de ouvido USB-C com cancelamento de ruído.

Agora, novos rumores falam sobre quanto os novos smartphones chegarão no mercado e também seu suposto preço na Europa. Aparentemente, após o lançamento no começo de agosto, o Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus devem desembarcar nas lojas de países selecionados a partir do dia 23 de agosto, incluindo a Coreia do Sul.

Também, um rumor vindo de Roland Quandt, @rquandt no Twitter, diz que o modelo base da série, com 256 GB de espaço para armazenamento, terá preço fixado em 999 euros, ou 4224 reais em conversão direta e sem a adição de impostos. No caso do Galaxy Note 10 Plus, seu valor inicial deve ser de 1149 euros, aproximadamente 4859 reais, também em versão com 256 GB. Agora, para confirmar isso tudo, será preciso aguardar pelo lançamento da dupla, que será no dia 7 de agosto, durante o evento Galaxy Unpacked, que acontecerá em Nova York.

Recuperação de fotos

Uma das alterações sofridas pelos smartphones da Samsung resultou no “desaparecimento” de algumas fotos da galeria. O que muitos usuários de aparelhos Samsung não sabem, no entanto, é que as imagens não foram permanentemente deletadas do celular, mas sim movidas para uma pasta oculta.

Essa informação torna a resolução do problema muito mais simples, uma vez que basta encontrar a pasta para poder recuperar as imagens. Por isso, caso, em algum momento, suas fotos tenham “sumido” de sua galeria, não se preocupe: é plenamente possível recuperá-las através de um tutorial muito simples.

Como recuperar suas fotos no Samsung Galaxy

Primeiro, vá até o menu e pressione o ícone “meus arquivos”. Depois, vá até as configurações. Em seguida, selecione a opção “exibir arquivos ocultos”. A pasta intitulada .nomedia, onde os arquivos ocultos tendem a ser guardados, irá aparecer nos arquivos. Depois, é só clicar sobre ela e você terá acesso às fotos que foram escondidas.

O que é o .nomedia?

O código serve para informar o aplicativo de uma galeria de fotos que certos arquivos devem ficar ocultos. No entanto, devido a um possível erro de atualização do Samsung, o .nomedia passou a aparecer espontaneamente nos smartphones, de modo que as fotos foram ocultadas.

