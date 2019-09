O Grêmio abriu a semana decisiva na Copa do Brasil com um treinamento em Porto Alegre

A tarde de segunda-feira (2) foi de treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Depois de passar uma semana em São Paulo, onde jogou contra Palmeiras, pela Libertadores e São Paulo, pelo Brasileirão, o plantel gremista retornou às atividades na capital gaúcha visando o segundo confronto com o Athletico-PR na Arena da Baixada.

A primeira parte da atividade desta tarde foi fechada para a imprensa, assim como o trabalho final de cobranças de pênaltis. Quando foi aberta para acompanhamento, foi possível observar que o grupo estava praticamente completo. A exceção foi o volante Maicon, que se recupera de dores na panturrilha e é dúvida para a partida.

Quem não atuará contra o Furacão é o atacante Everton, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A dúvida fica por conta de seu substituto para a partida desta quarta-feira (4).

Após vencer por 2 a 0 na Arena, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença para conquistar sua classificação direta às finais. Os gols da partida de ida foram marcados por André e Jean Pyerre.

Gurias Gremistas

As Gurias Gremistas estão 100% no Campeonato Gaúcho Feminino. Na tarde de domingo (1º), elas conquistaram uma expressiva vitória na estreia em casa. Diante do Oriente, da cidade de Canoas, elas aplicaram uma goleada de 9 a 0 no Vieirão, em Gravataí. A partida marcou a estreia das laterais Geo e Gisseli, da meia Juliana e da atacante Eudimilla, contratadas na última semana.

A técnica Patrícia Gusmão optou por algumas modificações em relação a equipe que venceu o Brasil de Farroupilha na primeira rodada. Sem a atacante Karina, que ficou fora com uma lesão no pé, começaram o jogo: Lorena; Geo, Bruna Flôr, Beta e Juju; Pri Back, Gabizinha, Katrine e Juliana; Carlinha e Karol Lins.