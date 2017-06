O GrÃªmio bateu o Fluminense por 2 a 0 no MaracanÃ£, em sua quarta vitÃ³ria seguida no BrasileirÃ£o

Em partida disputada na noite dessa quinta-feira no Rio de Janeiro, o Grêmio chegou à sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Fluminense por 2 a 0 em pleno estádio Maracanã. Ambos os gols foram marcados em cobranças diretas de falta pelo lateral-direito Edilson e pelo atacante Luan, respectivamente aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 34 minutos da etapa complementar.

Com esse resultado, diante de quase 12 mil torcedores, o Tricolor gaúcho chegou à sua quarta vitória consecutiva na competição e alcançou 18 pontos, apenas um a menos que o Corinthians, líder da tabela. O próximo compromisso do clube gaúcho está marcado para as 20h da próxima segunda-feira, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela rodada do certame nacional.

“Eu estou muito satisfeito com a minha equipe, que é muito boa e joga sempre para vencer, dentro e fora de Porto Alegre, mas precisamos manter os pés no chão”, ressaltou o técnico gremista Renato Portaluppi em entrevista à imprensa após a partida, adotando uma postura de cautela. “Não tem jogo fácil.”

Primeiro Tempo

A saída de bola nesta etapa foi do Tricolor, que chegou pela primeira vez aos 2 minutos. Depois de fazer boa trama pelo meio, Edilson foi acionado na direita e cruzou na área, buscando Pedro Rocha, mas o goleiro carioca conseguiu sair para fazer a defesa. Uma nova oportunidade veio dois minutos depois, quando Maicon acionou Pedro Rocha, que serviu Luan na meia-lua da grande área. O atacante gremista fez o domínio e chutou, mas Júlio Cesar fez nova defesa.

Pressionando muito nos minutos iniciais, o Grêmio abriu o placar após Luan ser derrubado por Reginaldo na intermediária de ataque. Na cobrança, Edilson chutou forte, de perna direita, a bola fez uma curva e estufou as redes do Fluminense, em um dos mais belos gols da equipe gaúcha na temporada.

A resposta do Fluminense veio aos 10 minutos, após uma cobrança de lateral: a bola foi alçada na área e desviada, mas sobrou para Richarlison, que em impedimento, recebeu e chutou. Gol anulado. Os cariocas tiveram outra chance logo em seguida, em cobrança de escanteio. A bola foi colocada no segundo poste, mas afastada pela defesa gremista. Aos 15 minutos, Gustavo Scarpa acionou Wendel, que arriscou de longe, chutando a gol. Marcelo Grohe defendeu.

O Flu também pressionou, tramando jogadas. Em uma delas, Léo fez um cruzamento da esquerda, com perigo, mas Grohe foi bem, recuou e segurou firme. O Grêmio seguiu no ataque, trocando bons passes, chegando a permanecer com ela durante cerca de três minutos.

Segundo Tempo

Diante da necessidade de buscar o empate, na etapa complementar foi o Fluminense que, ameaçou primeiro, com Lucas Fernandes invadindo a área para chutou cruzado, com perigo, mas a bola foi para fora.

Aos 2 minutos, depois de erro de passe dos gaúchos, Scarpa armou contra-ataque para os donos da casa, acionando Wendel que, da entrada da área, chutou a gol, mas Grohe defendeu. Em resposta, o Grêmio se lançou com Maicon no meio, tentando acionar Ramiro, mas a bola foi longe.

O Flu seguiu pressionando. Wendel saiu da marcação, invadiu a área e cruzou. A defesa gremista conseguiu o corte, mas a bola sobra para Richarlison que bateu de primeira, mas mandou mal. Logo em seguida, Lucas Fernandes tentou passar por Kannemann e acionar Dourado, mas a bola desviou e foi afastada.Aos 17 minutos, em meio a uma jogada trabalhada pelo Grêmio, Luan deu o passe a Arthur na área, que chutou.

O goleiro defendeu e a bola subiu. Luan pegou a sobra e, de primeira, mandou pra fora. Com 25 minutos, o Tricolor tramava jogada no meio, mas Calazans chegou forte, deixando o braço em Ramiro, travando a jogada. Três minutos depois, Fernandinho fez boa jogada individual, passando por marcadores na esquerda e cruzou na área, mas ninguém chegou.

Quando o Grêmio se lançava ao ataque com Fernandinho, Lucas Fernandes segurou o atacante gremista. Falta. Na cobrança, Luan chutou em curva, com precisão, no canto direito de Júlio César, assinalando o segundo gol gremista, aos 34 minutos. Em seguida, em novo lance, Fernandinho entrou na área e fazia jogada individual. Foi derrubado com falta, mas arbitragem não assinalou o pênalti, para reclamação geral dos visitantes.

Outra boa chance do Grêmio veio pela direita, com Ramiro, que foi até a entrada da área e acionou Luan, próximo da meia lua. O camisa 7 levou uma solada de Lucas Fernandes, mas nada assinalado. O atleta ainda ficou caído no gramado com fortes dores no tornozelo. Foi substituído por Gastón Fernández, aos 43 minutos. Fernandinho e Cortez fizeram uma boa combinação pela esquerda. Cortez recebeu o último passe e cruzou na área para Everton. A marcação, no enanto, cortou pra escanteio.

Escalações



O Grêmio do técnico Renato Portaluppi contou com Marcelo Grohe, Edilson, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Maicon (Everton), Ramiro, Arthur, Pedro Rocha (Fernandinho) e Luan.

Já o Fluminense, sob o comando de Abel Braga, escalou Julio César, Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo (Lucas Fernandes), Mateus Norton, Wendel, Gustavo Scarpa (Pedro), Calazans, Richarlison e Henrique Dourado.

