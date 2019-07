O Grêmio teve recurso aceito e foi absolvido de acusação racial contra um atleta do Fluminense

Em julgamento pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta segunda-feira (8), o Grêmio teve o recurso aceito e foi absolvido no caso de acusação de uma suposta injúria racial contra Yony González, jogador do Fluminense, no confronto dos times pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de maio.

Condenado pela 5ª Comissão Disciplinar ao pagamento de multa de R$ 30 mil no julgamento de 18 de maio, o clube recorreu da decisão e conquistou a absolvição, pelo placar de 5 votos a 2.

Durante a sessão, o auditor relator do recurso, o Dr. Mauro Marcelo de Lima e Silva, em seu voto, citou a pluralidade que constitui a história do clube gaúcho, fazendo referência a Lupicínio Rodrigues, autor do hino do Clube, e a Coligay, torcida LGBT precursora nas arquibancadas do País. O auditor citou ainda as campanhas de conscientização promovidas pelo Grêmio e a iniciativa de abolir dos cânticos das torcidas organizadas que façam menção a qualquer tipo de preconceito.

David Braz

O novo zagueiro do Grêmio para o segundo semestre já pode estrear com a camisa do tricolor. David Braz teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está regularizado para atuar. O defensor ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube.

Braz já está integrado aos trabalhos do time e participou da temporada de treinamentos durante a pausa para a Copa América, inclusive, chegou a atuar em jogo-treino ao lado de Pedro Geromel, formando a dupla de zaga, enquanto o argentino Kannemann se recuperava de um problema na coluna.

Thaciano

A direção do Grêmio garantiu a permanência de Thaciano por mais três anos e meio. O Tricolor anunciou a permanência em definitivo do meio-campista até dezembro de 2022.

Contratado por empréstimo no ano passado, já são 44 jogos e cinco gols marcados. Nesse período, esteve presenta nas conquistas da Recopa Sul-Americana, o bicampeonato do Gauchão e Recopa Gaúcha.

