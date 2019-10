O inquérito para o impeachment de Donald Trump revoluciona a campanha eleitoral dos Estados Unidos

O inquérito para o impeachment de Donald Trump lança a política norte-americana em um território não mapeado. Isso nunca aconteceu no meio de uma disputa presidencial moderna. Ninguém sabe como afetará. Mas poucos duvidam que marcará as eleições de 2020. O processo oferece ao presidente, que chega desgastado, uma oportunidade de mobilizar sua base, mas o afasta de suas prioridades políticas. Para os democratas, em plena etapa de escolha de seu candidato, é o momento da verdade. Cai como uma bomba sobre as duas almas do partido, encarnadas em Elizabeth Warren e Joe Biden, ainda favorito, que poderia ser transformado pelo impeachment num dano colateral. As informações são do jornal El País.

É a quarta vez na História que os Estados Unidos iniciam o processo de destituição de um presidente em exercício, e isso nunca prosperou. O primeiro caso, contra Andrew Johnson, oferece pouca luz porque ocorreu há 151 anos. Os dois últimos, contra Richard Nixon e Bill Clinton, ocorreram nos segundos mandatos dos presidentes, quando já não podiam concorrer à reeleição.

Trump chega ao processo com índices de popularidade muito baixos (cerca de 43%). O impeachment tampouco costuma gozar da estima dos eleitores (47% o apoiam, segundo uma pesquisa recente). À medida que mais democratas se somarem ao pedido, é possível que a simpatia pela destituição melhore entre os eleitores do partido e os indecisos. Não tão claro é o potencial efeito na popularidade de Trump. A de Clinton aumentou (até 73%) com seu processo de afastamento, e a de Nixon caiu consideravelmente (a 23%). Mas Trump começa numa posição mais baixa e tem menos terreno para perder.

O presidente afirmou, faltando à verdade, que seus índices de popularidade são muito altos e que o impeachment é a única maneira que os democratas têm de detê-lo. O certo é que todas as pesquisas apontam sua derrota num eventual enfrentamento com Biden, o favorito dos democratas. Mas sua popularidade continua muito alta entre os republicanos. Prova disso é que, justo no dia em que o inquérito que pode levar ao impeachment foi anunciado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, Trump arrecadou US$ 1 milhão (R$ 4,1 milhões) para sua campanha.

O processo, portanto, dará a Trump uma arma para mobilizar suas bases. Algo muito extraordinário terá que surgir da investigação para que, no final do processo, o Senado (de maioria republicana) não o absolva. Assim, pela segunda vez em seis meses, o presidente poderá falar dessa “exoneração total” que tão bem funcionou após o Relatório Mueller. E os eleitores indecisos, fartos do empenho em reverter o resultado das eleições anteriores, poderiam castigar os democratas. Por isso Pelosi resistiu durante tanto tempo. E por isso ela e outros moderados desejariam uma conclusão rápida.

Não convém ignorar que os democratas recuperaram a maioria na Câmara baixa, nas eleições de novembro do ano passado, falando de assuntos que afetam a vida dos eleitores, como saúde, educação e desigualdades. No meio de um processo de impeachment, haverá pouco espaço para falar de outros temas.

Mas a previsível paralisia legislativa, com o Congresso concentrado na investigação, tampouco convém a Trump. O processo pode imobilizar algumas iniciativas fundamentais do presidente, como a aprovação do acordo comercial com o México e o Canadá, assim como o avanço das negociações com a China.

O que ninguém duvida é que a investigação terá um importante efeito sobre o processo de escolha do candidato democrata para as eleições de novembro de 2020. Em primeiro lugar, é muito provável que ela deixe a disputa ainda mais complicada para os 19 candidatos restantes: aqueles que hoje não conseguem se destacar terão ainda mais dificuldade para se fazer ouvir quando o debate se distanciar das ideias e se concentrar em questões de Estado.

A grande incógnita é o efeito que o processo poderá ter sobre o candidato apontado por todas as pesquisas como favorito: Joe Biden. A campanha do ex-vice-presidente pode acabar sendo um dano colateral da investigação de impeachment, ativada após um telefonema em que Trump pedia ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que investigasse as atividades de Biden e de seu filho Hunter na Ucrânia.

Talvez não haja nada de criminoso nisso, mas na política a realidade é menos importante do que as aparências. E aqui as aparências – um cargo no conselho de uma das maiores empresas privadas de gás ucranianas, quando seu pai era vice-presidente dos EUA, por US$ 50 mil dólares (R$ 205 mil) mensais – são feias.

Trump, que tem uma fixação em Biden, repetirá isso com insistência. E os democratas tampouco deveriam subestimar a capacidade do Senado de reverter a situação quando o processo chegar ao seu lado do Capitólio.

