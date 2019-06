O INSS lançou uma calculadora para simular o valor de aposentadoria

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) lançou na última terça-feira (18) um simulador de aposentadoria e renda, que permite ao trabalhador saber quando se aposentará e qual será o valor estimado de seu benefício mensal. Vale lembrar, porém, que a calculadora utiliza como base a lei atual, e não as mudanças previstas na reforma da Previdência.

O simulador faz parte do processo de digitalização do instituto. Por meio do Meu INSS, os segurados também podem fazer o requerimento da aposentadoria. Caso a calculadora identifique que eles já atendem aos requisitos para dar entrada no benefício, a concessão é feita automaticamente.

O conjunto dos novos serviços disponíveis no Meu INSS e na central telefônica 135 representará, segundo o órgão, uma média mensal de 670 mil atendimentos presenciais, que poderão ser feitos sem necessidade de o segurado ir até uma agência.

Como utilizar

Acesse o Meu INSS e clique no ícone “Aposentadorias Urbanas”.

O usuário poderá escolher entre a aposentadoria por idade urbana ou por tempo de contribuição. Ao clicar em cada uma, o sistema oferece uma explicação inicial sobre as modalidades.

Clique em avançar para ir à simulação.

Como acessar o Meu INSS

Caso o usuário ainda não seja cadastrado no Portal Meu INSS, é preciso se inscrever. Para isso, é preciso acessar o portal acesso.gov.br e se cadastrar. O interessado precisa informar o CPF e clicar em “Crie sua conta”.

Uma segunda tela se abrirá para o preenchimentos dos dados cadastrar como nome e CPF (campos obrigatórios), além de endereço de e-mail e número de telefone (informações opcionais, mas que podem ajudar em caso de necessidade de recuperação da senha). Durante o processo de inscrição, o cidadão terá que confirmar o nome da mãe, assim como seu dia e seu mês de nascimento.

O cadastramento depende ainda da confirmação de informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão. Neste caso, é preciso escolher a opção correta sobre a última empresa onde trabalhou recolhendo para a Previdência Social, o ano em que ingressou nessa companhia e até se recebeu benefício do INSS nos últimos cinco anos. É necessário ficar atento, pois o cadastro somente é finalizado quando o segurado responde de forma correta às perguntas.

De acordo com o INSS, terminada esta etapa, o interessado recebe um código de validação enviado por SMS (torpedo) ou um link por e-mail. A partir daí, pode cadastrar sua senha de acesso para utilização do Meu INSS.

Outra opção de acesso ao portal Meu INSS é acessar sites dos bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi, a fim de obter uma senha inicial. As agências do INSS também oferecem esse serviço. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento telefônico 135.

