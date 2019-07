O Inter decidirá vaga à final da Copa do Brasil no Beira-Rio

Em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio na tarde desta segunda-feira (22), foi definido que o Inter abrirá as semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão. Os últimos 90 minutos do confronto que define vaga à final, por sua vez, serão disputados no Beira-Rio, em Porto Alegre. A primeira partida acontece no dia 7 de agosto, enquanto o embate decisivo está marcado para o dia 4 de setembro.

O Inter chegou entre os quatro finalistas após eliminar o Palmeiras nas quartas de final. Contra os paulistas, após ser derrotado por 1 a 0 em São Paulo, o Colorado repetiu o placar em Porto Alegre, assim levando a decisão aos pênaltis, vencendo os visitantes por 5 a 4.

Libertadores

O Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22), no CT Parque Gigante e começou a preparação para o próximo desafio, pela Libertadores da América. Depois do clássico Grenal pelo Brasileirão, o Colorado tem pela frente o Nacional-URU. O duelo está marcado para esta quarta-feira (24), às 19h15min, no Parque Central em Montevidéu.

O primeiro treinamento da semana iniciou com atividade de ataque contra defesa e muitas finalizações comandada pela comissão colorada. Depois, o treinador Odair Hellmann separou os atletas em duas equipes e comandou um trabalho técnico de oito contra oito. Para complementar, alguns atletas realizaram exercícios de chutes a gol. O grupo que começou o Grenal fez um treino físico na academia e correram ao redor dos campos do CT.

Edenilson

O Sport Club Internacional acertou a prorrogação de contrato do meio-campista Edenilson. O vínculo do atleta foi ampliado até dezembro de 2022. Natural de Porto Alegre, ele chegou ao clube em 2017 e soma 115 jogos e nove gols.

