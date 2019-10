O Inter segue os treinamentos para sequência de jogos fora de casa

A preparação colorada para a sequência do Campeonato Brasileiro segue forte no CT Parque Gigante. A equipe tem pela frente duas partidas importantes para somar pontos na tabela, a primeira em Minas Gerais contra o Cruzeiro e a segunda em Alagoas contra o CSA.

O time comandado pelo técnico Odair Hellmann passará a próxima semana longe de Porto Alegre para enfrentar os dois adversários. Enquanto isso, sob o calor da capital gaúcha, o grupo de jogadores encerrou o segundo dia de treinamentos mirando o desafio no Mineirão.

A atividade colorada da manhã desta quarta-feira (2) foi realizada no gramado do CT. O treinador Odair Hellmann comandou num primeiro momento, um trabalho de transição, exigindo muita intensidade dos atletas. Depois, o comandante separou o grupo de jogadores em quatro equipes e realizou minijogos, revezando o enfrentamento entre os times. D’Alessandro voltou a treinar com bola e segue sob supervisão do departamento médico.

Após o treinamento, o meio-campista Edenilson concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. Um dos artilheiros da equipe na temporada, o camisa 8 falou sobre o desafio contra o Cruzeiro, no sábado (5), às 21h, em Minas Gerais. “Temos que ir lá fazer o nosso jogo, melhor no que a gente já vem melhorando. Nossa equipe tem qualidade e vamos em busca da vitória”, afirmou.

Na quinta posição do Campeonato Brasileiro com 37 pontos somados, o Inter volta a treinar na manhã desta quinta-feira (3), penúltima atividade em Porto Alegre antes de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o clube mineiro.

Valdomiro

O ídolo colorado Valdomiro participou, nesta quarta, da Sessão Solene em homenagem aos 30 anos da promulgação da Constituição Estadual, e, também, da inauguração da Galeria dos Constituintes, no Plenário 20 de setembro, dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O eterno camisa 7 foi convidado para as solenidades em referência a sua carreira política, iniciada depois de brilhar nos gramados com as camisas de Inter e Seleção Brasileira, e que foi coroada com as eleições para os cargos de vereador e deputado estadual.

“Pra mim é uma alegria muito grande, e isso eu devo ao meu clube e ao torcedor que acreditou no meu trabalho. Pra mim, é uma honra enorme ter participado da constituição do Estado do RS e hoje estar eternizado aqui com a foto na galeria dos constituintes”, declarou em entrevista exclusiva para o Departamento de Mídia do Inter.

Quando eleito vereador, em 1982, Valdomiro Vaz Franco esteve entre os candidatos mais votados daquela eleição. Como político, destacou-se por privilegiar os idosos com a criação da lei de transporte coletivo aos idosos em Porto Alegre e Região Metropolitana.

Deixe seu comentário: