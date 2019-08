O Inter volta as atenções para o Campeonato Brasileiro

Após a grande vitória em Minas Gerais pela semifinal da Copa do Brasil, o Inter volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A delegação colorada retornou a Porto Alegre na tarde de quinta (8) e na manhã desta sexta-feira (9) se reapresentou visando o duelo com o Corinthians no fim de semana.

Com expectativa de um Beira-Rio lotado, o jogo contra o time paulista acontece no domingo (11), às 11h, válido pela 14ª rodada.

A preparação para o confronto iniciou nesta sexta com uma atividade no CT Parque Gigante. Enquanto os atletas que iniciaram o duelo com o Cruzeiro fizeram um trabalho físico na academia e correram ao redor do gramado, o restante do grupo realizou um treinamento técnico sob o comando de Odair Hellmann. O treinador preparou um treinamento em campo reduzido entre três equipes, exigindo intensidade e muitas finalizações. Para finalizar, um exercício em campo estendido com dois times. O meio-campista Edenilson, que saiu lesionado na partida da Copa do Brasil, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa e será reavaliado diariamente.

Após o trabalho, o atacante Rafael Sobis concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O ídolo colorado, caso entre em campo no domingo, completará 200 jogos com a camisa do Inter e falou sobre a importância dessa marca. “É uma data especial. Tenho nem palavras, porque é um momento muito especial, é uma marca grande num clube tão vitorioso quanto o Inter. Estou me sentindo bem, feliz e esperando cumprir esse número importante”, afirmou o camisa 23.

Deixe seu comentário: