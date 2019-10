O líder do PSL na Câmara dos Deputados orientou o partido a entrar em obstrução contra medida provisória de Bolsonaro

O líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Waldir (GO), orientou a bancada a obstruir a votação da MP (medida provisória) do governo que estabelece mudanças na estrutura dos ministérios, mas 45 deputados do partido presentes à sessão votaram a favor da MP.

O PSL vive uma crise interna desde que o presidente Jair Bolsonaro, filiado à legenda, deflagrou um confronto político com o presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE). Em razão do conflito, parlamentares do PSL fieis a Bolsonaro ameaçaram deixar o partido.

Na sessão da Câmara desta terça-feira (15), a oposição tentou evitar a votação da MP por meio da obstrução e apresentou um pedido de adiamento.