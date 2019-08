O ministro da Educação curte publicação com ameaça de violência a estudantes

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, curtiu uma postagem que ameaçou representantes de estudantes neste final de semana. Uma imagem de tacos de beisebol cobertos de arame farpado com a frase “Pedindo à UNE voltar ao MEC [Ministério da Educação] com badernas, que há docinhos para eles!!!”, publicada no sábado (03), no Twitter, recebeu sua atenção e deferência.

A UNE (União Nacional dos Estudantes) denunciou a postagem em seu perfil no Twitter: “O ministro da Educação curtindo publicações de ameaças à UNE e aos estudantes que estão em luta em defesa da universidade. Que absurdo, tomaremos as medidas cabíveis!”.

O novo presidente da entidade e estudante de Economia na Universidade de São Paulo, Iago Montalvão, postou a imagem em sua conta no Instagram, chamando o caso de “gravíssimo”. Afirmou que ele será denunciado e que “ameaças assim não podem passar impunes”.

A postagem aparecia como um comentário em uma sequência de publicações do ministro em sua conta no Twitter. Ele rebatia críticas que recebeu por uma declaração que deu na última sexta-feira (1º), de que “a aspirina foi feita pelos nazistas”. Weintraub também criticou a imprensa pelo que ele considera perseguição. Afirmou que a Bayer, empresa alemã dona da patente do medicamento, foi posteriormente parceria do nazismo.

Data de 1899 o registro do nome “aspirina” para o ácido acetilsalicílico e o início de sua venda. O uso de elementos do composto para alívio de dores é conhecido há 3500 anos. O nazismo ascendeu e tomou o poder na Alemanha na década de 1930.

Paulo Freire

Colecionador de polêmicas, Weintraub voltou a usar as redes sociais para atacar a esquerda e o educador Paulo Freire na semana passada. Desta vez, divulgou a imagem de um mural em homenagem ao professor e filósofo que fica em frente ao Ministério da Educação e provocou: “É ou não é feio de doer?”

Na mesma sequência de tweets, Weintraub divulgou um link de um programa de rádio do qual participou e agradeceu ao deputado federal Carlos Jordy (PSL/RJ), que havia postado originalmente a entrevista, para decretar: “Pena que perdemos tempo nesse fetiche da esquerda: Paulo Freire …”, disse o ministro.

Weintraub havia questionado ainda o doutorado do educador Paulo Freire e o comparado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “E daí que recebeu o título de doutor honoris causa? O lula também recebeu e tá preso, tá na cadeia, enjaulado”, disse.

